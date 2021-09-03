"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 83 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,05%, стоп-приказ: 64 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Группа "Аэрофлот" за семь месяцев 2021г перевезла более 23,7 млн пассажиров, что выше на 54,2% по сравнению с 15,4 млн пассажиров годом ранее. Пассажирооборот вырос на 32,7%. Убыток "Аэрофлота" по МСФО за первую половину 2021г составил 27,7 млрд рублей, что ниже в два раза по сравнению с 58,27 млрд рублей в предыдущем году. Выручка увеличилась на 30,7% до 195,1 млрд рублей. По мере снижения числа зараженных COVID-19 мы ожидаем постепенное восстановление авиасообщения, что станет триггером роста котировок акций "Аэрофлота", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения котировки акций компании поднялись выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 9,1% и выставлении стоп-заявки на уровне 64 рубля риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,32", - указывают аналитики.

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