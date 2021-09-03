"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lockheed Martin с целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $348, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что крупные контракты с американскими властями продолжат поддерживать стабильные финансовые показатели корпорации. Сейчас компания торгуется с форвардными P/E 13,5 и EV/EBITDA 10, что ниже среднего по отрасли 22 (P/E) и 13 (EV/EBITDA) соответственно. Текущее расхождение может в ближайшее время уйти с рынка.

"С технической точки зрения бумага торгуется в долгосрочном боковом тренде, при выходе из которого будет ускорение до уровня $440. Открывать позиции стоит от текущих уровней, стоп-приказ на уровне $348. При покупке на объем 20% риск на портфель составит 0,55 %. Соотношение прибыль/риск составляет 8,1", - указывают аналитики "Финама".

Lockheed Martin Corp. - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Является крупнейшим в мире поставщиком военной техники.

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