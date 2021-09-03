Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4500-4570п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4500-4570 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк достиг нового исторического максимума. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" - уровень 4570 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда", - пишет эксперт.

Зубков также отмечает, что в пятницу в фокусе внимания инвесторов будут данные по рынку труда за август. Публикация должна прояснить степень негативного влияния очередной волны эпидемии на экономическую активность в Штатах. Статистика занятости остается важным ориентиром и для ФРС при определении сроков сворачивания стимулирующих мер.

"Консенсус Dow Jones предполагает появление в августе 720 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Несмотря на достаточно оптимистичный прогноз, это значение существенно ниже зафиксированных в июле 943 тыс. Общерыночные ожидания также предполагают снижение безработицы с 5,4% до 5,2% при росте средней почасовой зарплаты на 0,3% м/м и 4% г/г.", - указывает аналитик.

Зубков напоминает, что неделю назад председатель ФРС Джером Пауэлл допустил, что программу QE начнут сворачивать уже в этом году. Однако, по словам главы регулятора, для этого шага необходим более явный прогресс на рынке труда. От пятничных данных по занятости во многом будут зависеть итоги заседания ФРС, намеченного на 22 сентября, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.