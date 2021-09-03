Фридом Финанс" рекомендует делать ставку в сентябре на защитные активы, способные демонстрировать активный рост и в периоды снижения рисков, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты российских компаний за первое полугодие в основном оказались лучше общерыночных прогнозов, - напоминает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко. - В этой связи мы видим основания для повышения базовой оценки среднего роста чистой прибыли российских эмитентов на 2021 год с 30% до 40%. Макростатистика улучшилась под влиянием сезонных факторов и отложенного эффекта стимулирующей политики ЦБ в 2020г. Мы прогнозируем ускорение роста ВВП по итогам года до 4%. В то же время в последнем обзоре МВФ констатирует усиление социально-политической напряженности, которая создает риски для роста мировой экономики, что создает поддержку для акций "качества". Политика ослабления активности вложений в риск для сдерживания инфляционных угроз по-прежнему актуальна для финансовых властей ведущих стран".

При повышенных рисках прогноза эксперт рассчитывает на возобновление коррекции на российском фондовом рынке до середины сентября. Также Ващенко ожидает ослабление рубля к доллару США и евро. Лучше рынка, по его мнению, будут торговаться бумаги представителей химической и нефтехимической отраслей, металлургических и добычных компаний, финансового и потребительского секторов. Аутсайдерами могут стать компании из электроэнергетической и телекоммуникационной отраслей. "Делаем ставку на защитные активы, способные демонстрировать активный рост и в периоды снижения рисков", - заключает эксперт.

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