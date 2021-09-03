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03 сентября 2021 года 11:51
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7000 руб
BCS Express 3 сентября 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7000 рублей за штуку". Цена входа: ниже 6350 руб.; потенциальная доходность: 10,2%; горизонт инвестирования: 9 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Дополнительно инвесторы могут получить промежуточные дивиденды, которые, возможно, будут выплачены в декабре 2021 г. и составят около 340 руб. на акцию. Совокупная доходность идеи с учетом дивидендов может составить 15,6%", - отмечает аналитик Игорь Галактионов. Эксперт приводит ряд факторов в пользу покупки бумаги: - Рублевые цены на нефть в I полугодии уже обновили исторические рекорды. Котировки нефти Urals в рублях стабильно превышают уровни 2019г, так что во II полугодии результаты могут оказаться еще лучше. Кроме того, в рамках смягчения сделки ОПЕК+ российские компании будут до конца года ежемесячно увеличивать добычу в совокупности на 100 тыс. б/с, что поддержит прибыль компаний сектора, в том числе ЛУКОЙЛа". - Компания выплачивает дивиденды из скорректированного FCF дважды в год. По итогам I полугодия компания заработала около 340 руб. потенциальных дивидендов на акцию. По итогам полного года консервативный прогноз допускает дивиденды в размере 700 руб. За последние годы средняя дивидендная доходность "ЛУКОЙЛа" составляла около 6-7%. Если консервативно предположить, что с учетом временного характера благоприятной ценовой конъюнктуры справедливая доходность должна быть 9,5%, то таргет по цене акций находится на отметке 7370 руб., полагает аналитик BCS Express. - С технической точки зрения бумаги "ЛУКОЙЛа" уже полтора месяца находятся в консолидации после снижения в конце июля. Локальный минимум 31 августа оказался выше, чем предыдущий минимум 9 августа, причем и тот, и другой сопровождались длинными хвостами свечей вниз на 4-часовом графике, что, на взгляд эксперта, говорит об активном выкупе просадки. По мнению Галактионова, нижняя граница большого восходящего канала остается в силе, и в такой ситуации риски существенного снижения оцениваются как невысокие, в то время как потенциальный пробой наклонного сопротивления с фиксацией выше 6470 руб. может открыть дорогу к развитию полноценной растущей волны и обновлению максимумов. Обращает внимание аналитик и на возможные риски: - Ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке. - Общерыночное падение на развивающихся площадках из-за глобального сворачивания стимулов мировыми ЦБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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