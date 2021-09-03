Доходности 10-летних ОФЗ останутся вблизи 7,0% годовых в пятницу - ПСБ

Доходности 10-летних ОФЗ продолжат находиться вблизи 7,0% годовых в пятницу, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки ОФЗ в четверг ожидаемо негативно отреагировали на данные по ускорению инфляции - доходность 5-летних госбумаг выросла на 6 б.п. - до 6,90% годовых, 10-летних - на 4 б.п. - до 7,02% годовых. Наибольшее давление наблюдалось в коротких годовых выпусках: +13 б.п. (6,71% годовых). Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин вчера заявил, что июльский сигнал ЦБ о планах оценки целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях по-прежнему актуален. На наш взгляд, это косвенно подтверждает повышение ставки в сентябре до 7%", - пишет эксперт банка Дмитрий Грицкевич.

По его мнению, реакция рынка во многом будет зависеть от дальнейшего сигнала регулятора - аналитик ожидает, что данное повышение может завершить текущий цикл ужесточения политики ЦБ, в результате чего спрос на длинные ОФЗ возобновится как со стороны нерезидентов, так и локальных инвесторов (ВТБ заявил, что готов покупать ОФЗ, ориентируясь на доходности). В пятницу Грицкевич не ждет продолжения активных продаж в ОФЗ - доходности 10-летних госбумаг продолжат находиться вблизи 7,0% годовых.

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