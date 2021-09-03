Рынки в ожидании отчета по занятости за август в США - Sber CIB

Рынки пребывают в ожидании отчета по занятости за август в США, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром в пятницу мировые рынки немного растут в ожидании данных по занятости США за август, нефть котируется выше $73/барр. Российские акции могут незначительно подрасти в начале торгов в Москве. Если из-за распространения дельта-штамма коронавируса рост занятости в США окажется существенно ниже прогноза, то доллар продолжит глобально дешеветь. В этом случае рубль может укрепиться до 72,4 за доллар. Если же занятость в США вырастет, то американская валюта частично отыграет потери, а рубль может подешеветь до 73,4 за доллар", - полагают эксперты инвестбанка.

Баррель нефти Brent котируется около $73. Рост цен, по мнению экспертов, вызван ослаблением доллара и ураганом в Мексиканском заливе. Если данные по рынку труда в США разочаруют инвесторов, то спрос на рискованные активы вырастет, и цена нефти приблизится к $74 за баррель, прогнозируют аналитики Sber CIB.

По их мнению, торговая активность на рынке рублёвого долга в пятницу может быть невысокой из-за предстоящих длинных выходных в США.

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