Идея дня: котировки акций РусАла и En+ могут вырасти - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций "РусАла" и En+ могут вырасти на ожиданиях сохранения высоких цен на алюминий, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цена алюминия поднялась до многолетнего максимума ($2700/т). Инфраструктурная программа Китая будет увеличивать спрос на алюминий. При этом Китай переходит на возобновляемые источники энергии. В совокупности это повысит стоимость электроэнергии и себестоимость производства алюминия. Жесткие ограничения на строительство новых алюминиевых заводов также окажут поддержку уровню цен. "РусАл" и ЭН+ могут вырасти на ожиданиях сохранения высоких цен", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.