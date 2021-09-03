Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 3980-4000п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги пятницы в диапазоне 3980-4000 пунктов, сообщается в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3980-4000 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4010, 4030 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Явные предпосылки для продолжения его роста в первые часы торгов пока не сложились", - отмечает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Эксперт полагает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способен оказать выход ряда значимых статистических показателей в США. В частности, в 15:30 МСК выйдет блок августовских данных, характеризующих состояние рынка труда.

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