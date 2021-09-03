Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть отметку 4000п в пятницу - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть отметку 4000 пунктов в пятницу, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон в пятницу с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, нефть стоит 73 доллара за баррель. Так что у Индекса Мосбиржи есть все шансы, чтобы пересечь отметку 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в нынешнем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума", - пишет Антонов.

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