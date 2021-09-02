Инвесторы сохранят осторожность в отношении акций китайских интернет-компаний во 2П21 - "Атон"

Инвесторы, скорее всего, сохранят осторожность в отношении акций китайских интернет-компаний во 2П21, полагает эксперт инвестиционной компании "Атон" Алексей Каминский.

"Стремление Китая к концепции "общего процветания" приведет к изменению баланса между ростом и социальной справедливостью во многих секторах и отраслях в течение следующих 10-15 лет. Это может вызвать ряд долгосрочных изменений в нормативно-правовой среде и деловой практике в широком диапазоне секторов. В частности, секторы, в которых Китай делает упор на рост, будут пользоваться благосклонностью регуляторов. Эти секторы стратегически важны для долгосрочного роста экономики страны. К ним относятся полупроводники, "умное" производство, чистая энергия, искусственный интеллект, облачные сервисы, автономные автомобили, 5G и интернет вещей", - отмечает Каминский.

Эксперт полагает, что в секторах, в которых делается упор на баланс между ростом и справедливостью, регулирование будет становиться жестче. К таковым относятся интернет и "элитное" (high-end) потребление. В секторах, в которых упор на социальную справедливость, а не на рост, будет принято множество мер по ужесточению. Это касается жилой недвижимости, здравоохранения, образования и транспорта.

"Меры по восстановлению баланса между ростом и справедливостью в китайском интернете могут отрицательно повлиять как на монетизацию, так и на прибыльность компаний сектора. Скорее всего, инвесторы будут продолжать сохранять осторожность в отношении акций китайских интернет-компаний во II полугодии 2021 года и сосредоточатся на компаниях с относительно низким риском регулирования и понятными краткосрочными катализаторами. Можете присмотреться к таким компаниям, как JD.сom, Netease, Meituan, Tencent, Alibaba, KingsoftCloudи Bilibili", - заключает стратег "Атона".

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