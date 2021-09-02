Рост котировок акций АЛРОСА возможен и после достижения исторических максимумов - ITI Capital

Аналитики ITI Capital продолжают позитивно оценивать перспективы акций "АЛРОСА" даже несмотря на недавний рост и обновление исторического максимума. По их мнению, драйверами для роста будут высокие дивиденды на фоне сильных фундаментальных показателей, связанных с изменением структуры предложения и восстановлением спроса на фоне экономического подъема в мире.

Эксперты инвесткомпании напоминают, что, по словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, по итогам 2021г "АЛРОСА" может выплатить больше дивидендов, чем за 2018 и 2019 вместе взятые. Глава региона рассчитывает на сильные результаты ввиду благоприятной рыночной конъектуры в этом году. Дивиденды за весь год могут составить, как минимум, 16,4 руб./акция (11,4% дивидендная доходность).

"АЛРОСА" играет важную роль в формировании бюджета Республики с яркими этническими корнями. И эта спайка государства и бизнеса, на взгляд аналитиков ITI Capital, определяет уникальный кейс компании.

"Гохран планирует в этом году провести еще один аукцион по продаже алмазов. В 2021г Гохран, пользуясь благоприятной конъюнктурой рынка алмазов, провел крупный дополнительный аукцион по драгкамням, выручив $139,2 млн, и на четырех предыдущих аукционах запланировано реализовал алмазы еще на $67 млн. Около 70% выставленного на торги сырья приобрела "АЛРОСА", учитывая спрос своих долгосрочных клиентов. Рынок испытывает острый дефицит алмазного сырья, необходимого огранщикам для выполнения растущего числа заказов, в то время как запасы во всех сегментах системы алмазной промышленности находятся на минимумах. По сути, Гохран поддерживает "АЛРОСА" в кризисные времена (как в пандемийном 2020), выкупая алмазы и продавая их при восстановлении рынков той же "АЛРОСА", что позволяет не нарушать олигополистическую природу рынка алмазов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Также они подчеркивают, что "АЛРОСА" и De Beers фактически контролируют ценообразование на рынке алмазов в постпандемийный период, до которого не дожили многие средние и мелкие производители.

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