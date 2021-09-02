Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 6,5% - Росбанк

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной, на уровне 6,5%, на заседании 11 сентября, полагают аналитики Росбанка.

Эксперты напоминают, что до сентябрьского заседания Банка России (11 сентября) остается чуть больше недели - к этому моменту будет получена более точная месячная оценка инфляции.

"Рост цен во второй половине августа может удержать годовую оценку инфляции в интервале 6,6-6,7% г/г по итогам месяца. Однако, большее значение будет иметь показатель, очищенный от влияния сезонных факторов. Мы ожидаем возвращение аннуализированного показателя инфляции на основе сезонно-сглаженных данных в интервал 4,5-5,5%. В этой связи нашим базовым сценарием остается сохранения ключевой ставки без изменения 6,5%). При этом риторика регулятора может остаться жесткой с прицелом на некоторые проблемные "зоны" - дисбаланс на рынке труда, неопределенность бюджетной политики в 2022г и дополнительные траты бюджета в 2021г", - пишут эксперты Росбанка.

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