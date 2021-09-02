Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" - уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370-4400 пунктов", - отмечает аналитик Михаил Степанян.

По мнению эксперта, одним из позитивных драйверов на рынке могут стать результаты нового исследования KPMG: 60% топ-менеджеров компаний уверены в том, что мировой ВВП будет расти в ближайшие три года. Это соответствует допандемическому уровню показателя и значительно превышает 42% в начале 2021г. Почти 90% опрошенных заявили, что в ближайшие три года они намерены совершать сделки по слиянию и поглощению.

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