"ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Uber и включив в подборку бумаги Dominion Energy.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Halliburton Co., Incyte Corp., Boston Scientific, Delta Air Lines, ServiceNow Inc., Hasbro Inc., Huntington, Camping World, Palo Alto Networks и Dominion Energy.

"Мы исключаем из подборки бумаги Uber глобального лидера в сегменте перевозок пассажиров и доставки еды. Компания показала противоречивые результаты, так как позитив от восстановления сегмента перевозок был нивелирован более высокими тратами на вознаграждение водителей. Основным негативным моментом стало усиление регуляторных рисков в Калифорнии. Мы допускаем, что в ближайшие месяцы аналогичная ситуация может произойти и в других штатах, что окажет давление на котировки", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

"Мы добавляем акции энергетической и газотранспортной компании Dominion Energy. Они является оптимальным защитным активом в условиях возрастающей рыночной волатильности. Dominion имеет один из лучших и наиболее устойчивых исторических профилей роста среди американских коммунальных компаний и способна показать рост выше среднего по отрасли", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.