ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 10 сентября - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 10 сентября, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Кира Шемякина.

Динамика инфляции по данным Росстата оказалась хуже ожиданий в августе - на 30 августа рост цен составил 0,2% с начала месяца. Тогда как включение некоторых дополнительных статистических данных может потенциально привести к снижению цифры за месяц, эксперты считают, что на этот раз это маловероятно - Минэко вчера указало на то, что годовая инфляции ускорилась до 6,8% г/г на 30 августа, что, на взгляд аналитиков, указывает на то, что понижение оценки этой цифры маловероятно, и ее можно рассматривать как ориентир по росту цен за август.

"Цифра Росстата указывает на то, что сезонная дефляция в сегменте овощей и фруктов постепенно сходит на нет, тогда как цены на некоторые продукты питания (мясо) и некоторые непродовольственные товары (автомобили) продолжают разгонять инфляцию. Минэко также сообщило о том, что в августе мировые цены на сахар выросли на 13%, цены на пшеницу в отдельных портах подскочили на 12-19% с начала августа - обе цифры очень негативны для прогноза российской инфляции. Мы подтверждаем наше мнение о том, что ЦБ должен повысить ключевую процентную ставку на 25 б. п. на заседании 10 сентября", - прогнозируют эксперты банка.

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