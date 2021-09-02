Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,5 руб./$1 и на уровне 86,3-87,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"1 сентября рубль укреплялся к мировым валютам вслед за динамикой развивающихся рынков после выхода слабой статистики по восстановлению рынка труда в США. Дополнительным фактором укрепления национальной валюты стало удачное размещение Минфином ОФЗ (спрос превысил предложение в два раза), ведомство выполнило план заимствований на третий квартал 2021г на 95%", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Нефтяные котировки снижались на фоне итогов заседания ОПЕК+: альянс оставляет в силе прежние договоренности по увеличению добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в сентябре. Кроме того, по мнению эксперта, на цены сырья повлияло заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что отечественные производители сырья готовы наращивать добычу нефти сверх объемов в рамках сделки ОПЕК+.

"Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,84% (71,03 долларов за баррель), цена октябрьских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,83% (67,93 долларов за баррель). Сегодня стоимость сырья остается на этих уровнях, мало меняясь к ценам закрытия среды. В течение дня рубль может торговаться в диапазоне 72,9-73,5 в паре с долларом и на уровне 86,3-87,0 в паре с европейской валютой", - прогнозирует Бадьянов.

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