Идея дня: АЛРОСА и ФосАгро - основные бенефициары новых мер стимулирования в Китае - "ВТБ Мои Инвестиции"

"АЛРОСА" и "ФосАгро" могут стать в России основными бенефициарами новых мер китайского стимулирования, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"ЦБ Китая предоставит $46 млрд дешевого финансирования для кредитования малого бизнеса. Мы ожидаем, что Китай введет дополнительные меры поддержки из-за опасений резкого замедления роста. Мы не ждем ослабления ограничений на ипотечное кредитование и покупку жилья. Следующие меры могут включать в себя снижение ставки резервирования, снижение налогов и субсидии для производства потребительских товаров. Trip. com выиграет от новых мер стимулирования в Китае. В России основными бенефициарами могут стать "АЛРОСА" и "ФосАгро".

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