Котировки нефти в четверг, скорее всего, удержатся около $71,1/барр. - Sber CIB

Котировки нефти в четверг, скорее всего, удержатся около $71,1 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Российские акции в четверг могут начать торги на уровне закрытия среды, так как на мировых рынках нет чёткой тенденции. На денежном рынке инвесторы, вероятно, возьмут паузу, ожидая в пятницу важных данных по рынку труда США за август. В этих условиях рубль может стабилизироваться около 73 за доллар. Нефтяные цены в течение дня должны удержаться около $71,1 за баррель", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

По их мнению, доходности среднесрочных рублёвых облигаций, вероятно, будут расти, отыгрывая повышенную инфляцию.

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