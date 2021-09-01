Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс цен производителей еврозоны в июле (12:00 МСК);

- онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по направлениям денежно-кредитной политики в 2022г (15:00 МСК);

- торговый баланс США в июле (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- производственные заказы США в июле (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (по ходу сессии);

- Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2021г.

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