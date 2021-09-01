Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,7-74,6 руб./$1 до конца сентября - BCS Express

Рубль, вероятно, останется в пределах 72,7-74,6 руб./$1 до конца сентября, если ситуация на мировых рынках существенно не изменится, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Сентябрь исторически характеризуется низкой волатильностью, в среднем рубль показывает небольшой рост к доллару. Учитывая, что в последние месяцы российская валюта демонстрирует стабильность, вероятно, данная тенденция сохранится и в сентябре. Если ситуация на мировых рынках существенно не изменится, доллар останется в диапазоне августа: 72,7-74,6 руб./$1. Правда, к концу месяца пара USD/RUB может уйти к его верхней границе на фоне ожиданий всплеска волатильности, который исторически происходит в октябре на мировых рынках, в том числе у нас на валютном", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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