ПСБ рекомендует держать акции Petropavlovsk с целью 24,8 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции Petropavlovsk с целевой ценой 24,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста стоимости на 13% от текущих уровней, говорится в комментарии банка.

"Petropavlovsk представил 1 сентября финансовые результаты за I полугодие 2021г. За отчётный период выручка и EBITDA компании снизились на 33% и 41% г/г соответственно, а чистая прибыль стала положительной. Финансовые показатели оказались в рамках ожиданий. Наш умеренно позитивный взгляд на долгосрочные перспективы цен на золото и потенциал роста добычи золота во втором полугодии вследствие реализации инвестиционных проектов, с учётом того, что все негативные факторы во многом уже заложены в текущих ценах акций, позволяют нам дать рекомендацию "держать" с целевой ценой 24,8 руб., что предполагает потенциал роста стоимости на 13% исходя из текущих котировок. При выполнении ранее намеченных производственных планов и благоприятной рыночной конъюнктуре мы можем пересмотреть оценку стоимости в сторону повышения целевой цены", - отмечает аналитик ПСБ Алексей Головинов.

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