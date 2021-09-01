Российские акции, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику -"Атон"

Российские акции уже восстановились после июльской коррекции и, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику, полагает руководитель отдела развития продуктов и сервисов инвестиционной компании "Атон" Михаил Морозов.

Также эксперт полагает, что осень, скорее всего, пройдет под знаком taper tantrum. Неплохо себя чувствовать могут акции развитых рынков, которые летом так и не скорректировались. Хорошей инвестицией, по мнению Морозова, могут стать фонды на широкие фондовые индексы, а также факторные стратегии по принципу momentum investing, которые фокусируются на уже растущих акциях крупных международных компаний.

"Вторая тема осени - китайские акции, - указывает стратег "Атона". - Беспрецедентное регуляторное давление на технологические компании привело к тотальной распродаже этих бумаг крупнейшими фондами. Однако новые правила не ослабляют потенциал роста бизнеса этого сектора и региона, скорее, наоборот. Оптимальной является экспозиция через сбалансированный портфель крупнейших компаний".

Морозов полагает, что осенью по-прежнему будут актуальны глобальные истории: 5G, облачные технологии и кибербезопасность. Пандемия задала мощный импульс корпорациям пересмотреть методы ведения бизнеса в сторону их цифровизации. Ставку на эти тренды нужно делать через тематические портфели акций, подчеркивает эксперт.

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