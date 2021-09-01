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01 сентября 2021 года 15:13
Акции Darling Ingredients привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Darling Ingredients (DAR) привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Darling Ingredients не только опубликовала сильные квартальные финансовые результаты, которые значительно превысили прогнозы аналитиков, но и приятно удивила инвесторов своими ожиданиями по EBITDA за 2021г, ключевым драйвером роста которой станет увеличение производства возобновляемого дизельного топлива в рамках проекта Diamond Green Diesel. DGD - совместное предприятие Darling Ingredients и Valero Energy, крупнейшее по производству возобновляемого дизеля в Северной Америке", - отметили эксперты в аудиоподкасте. Аналитики указывают, что к концу года планируется увеличить производственные мощности более чем в два раза с текущих 290 млн галлонов в год до 690. Кроме того, к 2023г DAR и Valero Energy планируют построить еще один завод мощностью 470 млн галлонов в год и нарастить общий объем производимого дизеля до 1,2 млрд галлонов в год. Согласно оценкам аналитиков Goldman Sachs, уже в 2022г FCF компании удвоится, что в том числе приведет к снижению долговой нагрузки. Потенциальная доходность акции Darling Ingredients на горизонте 12 месяцев по консенсус-прогнозу составляет около 31%. Darling Ingredients - крупнейшая компания в Северной Америке по переработке отработанного кулинарного жира, на долю которой также приходится более 10% переработанных мясных субпродуктов во всем мире. Более того, DAR, являясь крупнейшим в мире независимым поставщиком кормовых ингредиентов, обладает также уникальными позициями в сегменте по производству возобновляемого топлива как за счет участия в амбициозных партнерских проектах, так и за счет доступа к технологиям, позволяющим производить дизель с минимальными издержками и поддерживать высокую маржинальность. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DAR-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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