Акции Darling Ingredients привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Darling Ingredients (DAR) привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Darling Ingredients не только опубликовала сильные квартальные финансовые результаты, которые значительно превысили прогнозы аналитиков, но и приятно удивила инвесторов своими ожиданиями по EBITDA за 2021г, ключевым драйвером роста которой станет увеличение производства возобновляемого дизельного топлива в рамках проекта Diamond Green Diesel. DGD - совместное предприятие Darling Ingredients и Valero Energy, крупнейшее по производству возобновляемого дизеля в Северной Америке", - отметили эксперты в аудиоподкасте.

Аналитики указывают, что к концу года планируется увеличить производственные мощности более чем в два раза с текущих 290 млн галлонов в год до 690. Кроме того, к 2023г DAR и Valero Energy планируют построить еще один завод мощностью 470 млн галлонов в год и нарастить общий объем производимого дизеля до 1,2 млрд галлонов в год.

Согласно оценкам аналитиков Goldman Sachs, уже в 2022г FCF компании удвоится, что в том числе приведет к снижению долговой нагрузки. Потенциальная доходность акции Darling Ingredients на горизонте 12 месяцев по консенсус-прогнозу составляет около 31%.

Darling Ingredients - крупнейшая компания в Северной Америке по переработке отработанного кулинарного жира, на долю которой также приходится более 10% переработанных мясных субпродуктов во всем мире. Более того, DAR, являясь крупнейшим в мире независимым поставщиком кормовых ингредиентов, обладает также уникальными позициями в сегменте по производству возобновляемого топлива как за счет участия в амбициозных партнерских проектах, так и за счет доступа к технологиям, позволяющим производить дизель с минимальными издержками и поддерживать высокую маржинальность.

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