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01 сентября 2021 года 14:49
Котировки нефти могут снизиться до $71/барр. к концу дня - Sber CIB
Котировки нефти могут снизиться до $71 за баррель Brent к концу дня, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. "Котировки ноябрьских фьючерсов Brent в среду держатся вблизи $72/барр. Индекс PMI для производственного сектора Китая в августе оказался слабым, а еженедельные данные Американского института нефти (API) были неоднозначными: запасы нефти и дистиллятов сократились (соответственно на 4,05 млн барр. и 1,96 млн барр.), а запасы бензина выросли (на 2,7 млн барр.). В среду ожидается еженедельная статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации США (EIA). Впрочем, эта данные едва ли привлекут большое внимание, поскольку они будут отражать изменение запасов в период до того, как на американское побережье обрушился ураган "Ида", - отмечает аналитик инвестбанка. Кроме того, в ряде стран выходят производственные индексы PMI за август, которые, вероятно, разочаруют инвесторов на фоне распространения дельта-штамма COVID-19 и перебоев в цепочках поставок. Главным событием для нефтяного рынка в среду, по мнению эксперта, будет виртуальное совещание министров ОПЕК+ (министры стран - участниц соглашения теперь чаще проводят встречи, чтобы иметь возможность оперативно корректировать стратегию с учетом изменчивых рыночных условий). Шейбе полагает, что ОПЕК+ увеличит совокупный суточный объем добычи в октябре на 0,4 млн барр./сут. в соответствии с июльскими договоренностями. В последнее время цены на нефть были подвержены волатильности - на них повлияли данные о менее высоком, чем ожидалось, спросе в Азии, а также о заболеваемости коронавирусом в США и других странах. Однако сейчас котировки Brent снова закрепились выше $70/барр. На взгляд эксперта, настрой инвесторов улучшается, поскольку в США маржа нефтепереработки выросла после урагана "Ида", а в Китае ожидается ощутимый рост потребления углеводородов (после того как в этой стране удалось блокировать последнюю волну COVID-19). "Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказал ряд других проблем, отразившихся на глобальном уровне предложения, - подчеркивает Шейбе. - Хотя заболеваемость коронавирусом в США растет, ожидается, что окончательное одобрение вакцины Pfizer американским регулятором обеспечит рост числа вакцинированных, а это, в свою очередь, ослабит опасения, что эпидемия негативно скажется на спросе в Северной Америке. Все эти факторы должны убедить ОПЕК+ не отказываться от планов по наращиванию добычи в октябре". Некоторые из участников ОПЕК+ обеспокоены в связи с предстоящим увеличением добычи в период, когда в Азии растет заболеваемость коронавирусом, а темпы вакцинации остаются низкими. Однако на данный момент, по мнению эксперта Катализаторов для сильного роста нефтяных цен в настоящее время нет, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе, пока нет достаточно весомых аргументов, которые могли бы помешать запланированному на октябрь наращиванию добычи. "Впрочем, мы ожидаем, что опасения, связанные с уровнем спроса в Азии, будут обсуждаться на сегодняшнем совещании, и не исключаем, что в дальнейшем ОПЕК+ сделает паузу и приостановит повышение квот - вероятнее всего, это может произойти зимой или уже в ноябре, в зависимости от ситуации на рынке. На наш взгляд, с учетом многочисленных негативных факторов и при условии, что ОПЕК+ не откажется от постепенного увеличения добычи, в среду котировки Brent могут испытывать давление и к концу дня могут отступить до $71/барр. С точки зрения теханализа можно даже допустить, что они упадут до $70,50/барр., поскольку рынок уже пробил уровень поддержки $71,86/барр.", - прогнозирует Шейбе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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