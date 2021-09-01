Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной до пятницы - Альфа-банк

Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной до пятницы, когда выйдут данные по рынку труда в США за август, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Российский рынок акций начал день на оптимистичной ноте, отыгрывая вчерашние потери и следуя за динамикой азиатских рынков, которые утром растут. Хотя рынок ждет коррекции, никто не готов отыгрывать это мнение, несмотря на то, что макроэкономические индикаторы демонстрируют признаки замедления мирового экономического роста из-за перебоев в поставках и ограничений в связи с пандемией. В среду утром мы снова наблюдаем покупки дешевых активов, то есть тренд, который продолжался все лето и который подтолкнул рынки к новым максимумам. Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной вплоть до пятницы, когда выйдут данные по рынку труда в США за август", - отмечает эксперт банка.

Также Волш подчеркивает, что инвесторы проявляют сильный интерес к компаниям второго и третьего эшелонов и подешевевшим активам. Газовые истории и акции банковского сектора, а также некоторые сырьевые производители и производители сельхозпродукции, вероятно, по-прежнему будут пользоваться спросом, считает аналитик Альфа-банка.

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