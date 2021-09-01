Возможно дальнейшее укрепление рубля - "Локо-Инвест"

Возможно дальнейшее укрепление рубля в силу ряда поддерживающих факторов, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль продолжает свое медленно, но уверенное восхождение к доллару: вчера рост составил еще около 0,4%. Общая история в рубле не меняется, а рубль двигается в рамках наших ожиданий в направлении 73,00 руб./$1. Если же взглянуть на общую картину сверху, то с начала года рубль входит в топ-3 ЕМ валют по динамике к доллару (1,66%). Это немного, но впереди остается пространство для укрепления благодаря защите со стороны высоких ставок, снижающейся волатильности, устойчивости платежного баланса и, что довольно важно, планам властей начать инвестировать средства ФНБ в ближайшие три года. Де-факто это будет означать снижение нетто-покупок валюты по бюджетному правилу, т.е. позитивно для рубля", - пишет Полевой.

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