ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с целью 351 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой на уровне 351 руб. за штуку, говорится в обзоре.

"Мы высоко оцениваем результаты "Газпрома" за I полугодие и полагаем, что результаты II полугодия будут также сильными при поддержке хорошей конъюнктуры на рынке газа и увеличения объемов поставок. В оценке потенциальных дивидендов мы чуть более сдержанны и полагаем, что они составят более 30 руб./акцию. В целом, мы рекомендуем "покупать" акции "Газпрома" с таргетом в 351 руб.", - пишут аналитики ПСБ.

Также в комментарии банка отмечается, что "Газпром" смотрит на свои финансовые результаты второго полугодия более оптимистично, чем на результаты первого полугодия, об этом заявил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции. Он напомнил, что вклад чистой прибыли по итогам первого полугодия 2021г в дивиденды - около 18 рублей на акцию, таким образом, по итогам года они могут составить минимум 36 рублей на акцию. Иванников также отметил, что компания ускоренно приступила к выплатам 50% прибыли на дивиденды, а также достигла существенного прогресса в снижении долга.

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