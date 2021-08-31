"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целью 819 руб

Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Fix Price с целью 819 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики "Велес Капитала" отмечают, что позитивный взгляд на будущее Fix Price связан с несколькими факторами, среди которых рост как российского рынка розничной торговли, способного достигнуть 45,3 трлн руб. по итогам 2027г, так и сегмента фиксированных цен, который, по оценке аналитиков, в своей динамике опередит рынок розничной торговли, и его доля вырастет с текущих 0,5% до 1,4% в 2027г.

По мнению эксперта Артема Михайлина, в пользу расширения сегмента фиксированных цен в России говорит его малое проникновение в сравнении с развитыми рынками, где модель уже успела прижиться. К тому же сама экономическая ситуация в стране способствует быстрому развитию модели дискаунтеров, к которым относятся и магазины фиксированных цен. Fix Price - абсолютный лидер этого сегмента с долей рынка более 90%, то есть, по сути, эта компания олицетворяет собой данный сегмент для российского потребителя".

Аналитики инвесткомпании считают, что оборот Fix Price может вырасти почти в 3 раза в ближайшие 5 лет, а количество магазинов сети должно удвоиться: в России возможно открыть почти 12 тыс. магазинов фиксированных цен и до 3,8 тыс. торговых точек может появиться в соседних странах - Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. При этом в течение ближайших 15 лет именно Fix Price будет являться основным игроком, который реализует эти открытия.

Согласно расчетам "Велес Капитала", в период с 2021 по 2025гг выручка компании будет расти с показателем среднегодового темпа роста (CAGR) в 21,9%, а рентабельность EBITDA в течение ближайших 5 лет увеличится на 130 б.п. и достигнет 20,7%. По мере развития бизнеса аналитики прогнозируют существенное увеличение дивидендных выплат - с 4% в 2021г до 9,8% на бумагу в 2025г относительно текущей цены GDR.

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