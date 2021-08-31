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31 августа 2021 года 16:36
Акции "Распадской" сохраняют потенциал роста в пределах 15% - "Фридом Финанс"
Акции "Распадской" сохраняют потенциал роста в пределах 15%, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Компания отчиталась увеличением выручки в 1П21 на 74% и чистой прибыли в 2,1 раза по сравнению с прошлогодними показателями - до $683 млн и $181 млн соответственно. С первого квартала в отчетах Распадской фиксируются результаты консолидированного в конца прошлого года Южкузбассугля. 31 августа котировки "Распадской" в моменте повышались на 4,7%, обновив исторический максимум. Несмотря на интенсивный рост, новостной фон оставляет основания для повышения целевой цены по акциям "Распадской" еще на 10-15% от текущих уровней", - пишет Осин. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в виде дивиденда за первое полугодие 23 руб. на акцию. Эксперт полагает, что в обозримом будущем дивидендная политика "Распадской" пересмотрена не будет, то есть выплаты продолжат производиться раз в полгода и будут составлять не менее 100% FCF по МСФО, если соотношение чистый долг/EBITDA ниже 1,0х , или не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA выше этой отметки. "Мы прогнозируем выручку "Распадской" по итогам текущего года в объеме 124 млрд руб., чистую прибыль в размере 31,3 млрд руб. и дивиденд на уровне 44 руб. на акцию. Долгосрочные оценки учитывают показатели Южкузбассугля, соотношение между FCF и выручкой мы закладываем в них на отметке 18%. Справедливую стоимость обыкновенной акции Распадской на конец первого полугодия 2022 года устанавливаем на уровне 420,18 руб.", - указывает эксперт инвесткомпании. По мнению Осина, в ближайший месяц на фондовых площадках наиболее вероятен боковой тренд под влиянием политики финансовых регуляторов, поэтому акции "Распадской", коррелирующие с динамикой широкого рынка, также будут торговаться в режиме консолидации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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