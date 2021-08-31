"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu с целью $185 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-14 недель. Цена входа: от $160, потенциальная доходность: 15,63%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций компании сильно просели из-за ужесточения госрегулирования бизнеса китайскими властями. Тем не менее в первой половине 2021г Baidu продемонстрировала сильные финансовые показатели: чистая прибыль взлетела в 21,5 раза до 23,868 млрд юаней, а прибыль на акцию составила $2,39, превзойдя ожидания аналитиков в $2,07. Котировки компании, по прогнозам, могут вернуться к уровню в $190 по мере снижения напряженности в отношении дальнейшего ужесточения регулирования в КНР", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения котировки компании после существенного снижения оттолкнулись от минимума в районе $136. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $160. При покупке на 8,7% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают эксперты "Финама".

Baidu Inc. - китайский IT-гигант, разработчик веб-сервисов и владелец одноименного поисковика, лидирующего среди местных поисковых систем.

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