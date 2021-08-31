"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Акрона" с целью 8000 руб., говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "Акрона" во 2К21 увеличилась на 65,9% по сравнению со 2К20 - до 47 млрд руб. на фоне увеличения объёмов продаж и положительной динамики цен на производимые удобрения. Чистая прибыль выросла на 108,6% - до 19,1 млрд руб. Это связано с сокращением операционных расходов и получением прибыли от операций с производственными финансовыми инструментами. На фоне сильной финансовой отчётности акции "Акрона" вышли из зоны консолидации. Дополнительным драйвером роста стали новости о выкупе акций", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Эксперт отмечает, что "Акрон" выкупит у акционеров 3776844 своих акций, что составляет долю в 9,32% от уставного капитала. Исходя из цены выкупа в 6050 рублей за акцию, всего на приобретение бумаг компания потратит 22,85 млрд руб. Цель выкупа - это упрощение структуры компании, устраняя квазиказначейский пакет акций, но решение о дальнейшей судьбе образующегося казначейского пакета акций будет принято позднее. "В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции "Акрона" с целевым ориентиром 8000 руб. за штуку", - резюмирует Баженов.

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