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31 августа 2021 года 14:51
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4510-4560 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 4510-4560 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк достиг нового исторического максимума, закрепившись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" - уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370-4400 пунктов", - отмечает аналитик Михаил Денисламов. Эксперт отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Рынки спокойно отреагировали на пятничное выступление Джерома Пауэлла, поскольку ФРС приняла решение не сворачивать программу стимулирования в ближайшее время. На взгляд Денисламова, в настоящий момент фокус внимания смещается на макроданные по рынку труда, которые будут опубликованы в конце текущей недели. Указанная статистика крайне важна для инвесторов, поскольку это последний отчет по рынку труда перед заседанием FOMC 22 сентября, а именно ситуация с занятостью в неаграрных секторах во многом определит решение ФРС о сокращении программы QE. Аналитики ожидают, что показатель увеличится лишь на 750 тыс., что ниже прироста, продемонстрированного в первые два летних месяца. Еще одним существенным риском остается распространение штамма "дельта" и сохраняющиеся ограничения по предложению рабочей силы. Эксперт напоминает, что на этой неделе также будут опубликованы августовские показатели деловой активности в производственной сфере и сфере услуг, которые, как ожидается, немного снизятся по сравнению с июльскими метриками, но останутся на довольно высоком уровне. Вероятнее всего, игроков рынка по-прежнему беспокоят нарушения в цепочках поставок и инфляционное давление на сырьевые цены, полагает Денисламов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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