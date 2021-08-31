"КИТ Финанс Брокер" повысил рекомендацию до "покупать" для акций ЛУКОЙЛа

"КИТ Финанс Брокер" повысил рекомендацию с "держать" до "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и целевой ориентир до 8000 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 24,3%, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "ЛУКОЙЛа" во 2К21 увеличилась 2,2 раза по сравнению со 2К20. - до 2,2 трлн руб. на фоне высоких цен на нефть и нефтепродукты. В результате это привело к увеличению чистой прибыли компании - до 190 млрд руб. против убытка во 2К20г. Также нужно отметить, негативный эффект от отмены налоговых стимулов на добычу высоковязкой нефти и лаг по налогам, которые сократили часть прибыли", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Также эксперт отмечает, что свободный денежный поток "ЛУКОЙЛа" составил 112 млрд руб. Сдерживающим фактором, оказавшим негативное влияние на FCF, стало, по его мнению, увеличение оборотного капитала.

"Таким образом, исходя из дивидендной политики "ЛУКОЙЛа", скорректированный FCF для выплаты дивидендов за I полугодие 2021г составит 233,17 млрд руб. В связи с этим, по нашим расчётам, нефтяник направит дивиденды за IП21 в размере 336,5 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность оценивается 5,2%. Мы повышаем рекомендацию с "держать" до "покупать" и целевой ориентир до 8000 руб. Потенциал в акциях составляет 24,3%", - заключает Баженов.

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