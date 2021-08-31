Котировки золота во вторник удержатся в диапазоне $1800-1830 за унцию - Сбер Управление Активами

Котировки золота во вторник удержатся в диапазоне $1800-1830 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика Сбер Управление Активами Антона Чернышева.

"Золото в понедельник подешевело с $1820 за унцию до $1810 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США снизилась с 1,30% до 1,28%. Макроэкономическая статистика благоприятствовала повышению котировок золота: число незавершенных сделок по продаже жилья в США в июле сократилось на 1,8% по сравнению с июнем, тогда как ожидался рост этого показателя на 0,3%. Рассчитываемый ФРБ Далласа индекс производственной активности составил в августе 9 пунктов, что намного ниже ожидавшихся 23 пунктов. Такие данные указывают на замедление экономического восстановления в США и ослабляют опасения насчет скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, оказывает умеренную поддержку котировкам золота. Тем не менее цены на золото оказались в понедельник под давлением из-за глобального повышения спроса на рискованные активы", - напоминает эксперт.

Чернышев отмечает, что на торгах в Азии золото во вторник частично отыграло потери и сейчас котируется приблизительно по $1815 за унцию. Рынок ждет сегодня инфляционной статистики для еврозоны за текущий месяц, в США выйдут августовский индекс потребительских настроений от Conference Board, а также данные S&P Case-Shiller по ценам на жилье за июнь и индекс PMI Чикаго за август.

"Ожидается, что индекс потребительских настроений, который в июле составил 129,1 пункта, в августе снизился до 123,0 пунктов. Если такие ожидания оправдаются, это может оказать поддержку рынку золота на фоне замедляющегося экономического роста в США. Впрочем, при этом на котировки желтого металла, вероятно, будут оказывать давление ожидания, связанные с ситуацией на рынке труда. Мы полагаем, что рынок золота сегодня удержится в диапазоне $1800-1830 за унцию", - заключает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.