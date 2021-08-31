Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26238 и ОФЗ 26239 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 1 сентября, ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и ОФЗ 26238 с погашением в 2041г, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Минфин во вторник должен назвать выпуски для завтрашних аукционов, и мы не ждем никаких сюрпризов. Скорее всего, вновь будут предложены ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и ОФЗ 26238, погашаемые в 2041г. С начала квартала Минфин уже разместил ОФЗ номинальным объемом 575 млрд руб., так что потенциально, если завтрашние аукционы окажутся исключительно успешными, план по заимствованиям на текущий квартал, составляющий 700 млрд руб., может быть практически полностью выполнен", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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