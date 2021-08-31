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31 августа 2021 года 12:51
Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26238 и ОФЗ 26239 - Уралсиб
Минфин может предложить для аукционов в среду, 1 сентября, ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и ОФЗ 26238 с погашением в 2041г, говорится в обзоре "Уралсиба". "Минфин во вторник должен назвать выпуски для завтрашних аукционов, и мы не ждем никаких сюрпризов. Скорее всего, вновь будут предложены ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и ОФЗ 26238, погашаемые в 2041г. С начала квартала Минфин уже разместил ОФЗ номинальным объемом 575 млрд руб., так что потенциально, если завтрашние аукционы окажутся исключительно успешными, план по заимствованиям на текущий квартал, составляющий 700 млрд руб., может быть практически полностью выполнен", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АУКЦИОН-ПРОГНОЗ
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