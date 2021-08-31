ПСБ рекомендует покупать акции Аэрофлота с целью 87 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 87 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Группа "Аэрофлот" во 2К21 года сократила чистый убыток по МСФО на 93% г/г, до 2,6 млрд руб. Выручка компании выросла в 4,7 раза г/г, до 119,7 млрд руб., EBITDA составила 33,9 млрд руб., годом ранее показатель был отрицательным, чистый убыток сократился на 93% г/г, до 2,6 млрд руб. Улучшение показателей произошло за счет "низкой" базы 2020г, когда полеты были приостановлены. В то же время, пассажиропоток компании восстанавливается, однако преимущественно за счет внутренних перевозок. Сегмент международных перевозок остается под давлением, но перспектива контроля распространения "дельта"-штамма коронавируса может привести к скорому возобновлению авиасообщений с Европой и другими странами уже в этом году", - отмечают эксперты ПСБ.

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