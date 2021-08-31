Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровней 73 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в понедельник вновь в значительной степени проигнорировал позитив в остальных ЕМ валютах, показав лишь символический рост к доллару. Но попытки наверстать упущенное наблюдаются уже во вторник утром, когда курс укрепляется до 73,30 руб./$1. Общая история снижение доллара и сохранения высоких цен на нефть по-прежнему благоприятна для рубля. Потенциальные комментарии по СП-2 со встречи украинского и американского лидеров на этой неделе вряд ли создадут достаточного негатива для реакции на него инвесторов. Планируемая на следующей неделе публикация Минфином объемов покупки валюты на сентябрь также будет нейтральна. Поэтому в текущих условиях повторяем прогноз скорого выхода рубля к 73 руб./$1. Общий фундаментальный профиль российской валюты остается благоприятным", - пишет Полевой.

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