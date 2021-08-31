ПСБ рекомендует покупать акции Группы "ПИК" с целью 1450 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Группы "ПИК" и повышают целевую цену до 1450 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Группа компаний ПИК" представила сильные финансовые результаты по итогам I полугодия 2021г по МСФО, которые оказались в целом на уровне ожиданий рынка, отмечается в комментарии. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость. Выручка за отчетный период составила 189,3 млрд руб. (+36,6% г/г), EBITDA - 91,9 млрд руб. (рост в 3,3 раза г/г), чистая прибыль - 69,4 млрд руб. (рост в 3,9 раза г/г).

"Мы высоко оцениваем результаты Группы "ПИК", отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Представленные финансовые результаты оказались в целом на уровне ожиданий рынка. Отметим, что конъюнктура рынка недвижимости остается сильной и в III квартале 2021г, что позитивно отразится на результатах Группы "ПИК" по итогам этого периода. Мы повысили целевую цену акций Группы "ПИК" до 1450 руб./акция. Мы рекомендуем "покупать" акции Группы "ПИК", - пишут аналитики банка.

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