Рост цен на алюминий и никель поддержит акции РусАла и Норникеля во вторник - "Алор Брокер"

Рост цен на алюминий и никель поддержит акции "РусАла" и "Норникеля" во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Утром во вторник более чем на 2% растет алюминий, а никель подорожал на 3,6%. Это простимулирует подъем акций "Русала" и "Норникеля". ГМК в последнее время выглядит очень слабо, пора бы ему броситься догонять ушедший вперед рынок. Растут цены и на сталь. Кроме того, появилась информация, что правительство может отказаться в следующем году от экспортных пошлин на металлы. Так что ждем сегодня опережающего роста и бумаг черных металлургов", - пишет аналитик Алексей Антонов.

Также эксперт отмечает, что золото близко к сопротивлению $1820 за унцию. Закрепление котировок выше этого уровня откроет дорогу на рост в район чуть выше $1900 за унцию, а при пробое $1820, на взгляд Антонова, можно рискнуть и докупить акции золотодобытчиков в среднесрочные портфели.

"Однако формирования нового мощного восходящего тренда по российскому рынку акций мы не ждем. Новых поводов для ралли нет ни у нас, ни на Западе. При этом на отечественном рынке уже начала чувствоваться тенденция нехватки денег. Возможно, это связано с тем, что в преддверии думских выборов нерезиденты фиксируют прибыль по рублевым активам. В любой момент по рынкам может прокатиться небольшая коррекция, которую нужно будет использовать для наращивания лонгов", - заключает эксперт "Алор Брокер".

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