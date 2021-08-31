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31 августа 2021 года 09:12
Акции Газпрома могут сохранить позитивную динамику - BCS Express
Акции "Газпрома" могут сохранить позитивную динамику во вторник, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Компания отчиталась по МСФО за I полугодие 2021г. Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, во II квартале составила 521 млрд руб., почти в 3,5 раза превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Расчетная база для выплаты дивидендов за I полугодие достигла 845 млрд руб. - это 17,84 руб. на акцию при направлении акционерам 50% чистой прибыли. II полугодие может быть еще более сильным, учитывая продолжающийся рост цен на газ. Позитивная динамика в акциях "Газпрома" может сохраниться. Ближайший промежуточный ориентир - область 310-320 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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