Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в незначительном минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в незначительном минусе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон во вторник с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник лишь незначительно откатились. Азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $71,8 (ноябрьский контракт). С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника", - полагает эксперт.

Карпунин отмечает, что во вторник с утра позитивную динамику показывает ряд металлов. На 3% растет никель, более 2% прибавляет алюминий, поднимаются медь и золото. Подобный фон, по мнению аналитика, может поддержать акции "Норникеля" и "РусАла".

"Индекс Мосбиржи вернулся выше 3900 п. и сейчас находится всего в 0,6% от рекордных отметок, - констатирует Карпунин. - В качестве следующего среднесрочного целевого ориентира мы уже множество раз выделяли круглую отметку 4000 п. Этот таргет по-прежнему актуален, хотя мы и не исключаем, что уже в ближайшее время импульс роста на западных площадках вновь временно утихнет, а значит, и российскому рынку придется притормозить".

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