Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 31 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Китая в августе (04:00 МСК);

- уровень безработицы Германии в июле (10:55 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12:00 МСК);

- индекс деловой активности ФРБ-Чикаго за август (16:45 МСК);

- индекс потребительского доверия США в августе (17:00 МСК):

- вебкаст "Аэрфлота" для инвесторов и аналитиков;

- акции "Северстали" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г;

- финансовые результаты "Русской Аквакультуры", Globaltrans по МСФО за II кв. и I полугодие 2021г.

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