"Финам" понизил рекомендацию до "держать" для акций "НОВАТЭКа"

"Финам" понизил рекомендацию с "покупать" до "держать" для акций "НОВАТЭКа" и повысил их целевую цену до 1858,8 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции "НОВАТЭКа" последние полтора года выглядели значительно лучше сектора, что в основном связано с развитием его СПГ- проектов и ростом цен на СПГ и природный газ. На данный момент мы полагаем, что цены на СПГ достигли локального пика, а стоимость будущих проектов "НОВАТЭКа" справедливо учитывается в оценке акций компании. После достижения акциями "НОВАТЭКа" нашего таргета в 1778,9 руб. мы повышаем целевую цену до 1858,8 руб., но снижаем рекомендацию с "покупать" до "держать". Потенциал роста на горизонте 12 мес. составляет 10,6%", - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

На взгляд эксперта, основным позитивным моментом в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа" является его программа развития в сфере СПГ. К 2030г компания планирует увеличить производство СПГ в 2,9-3,6 раза, до 57-70 млн тонн. Благодаря стабильно растущему спросу, нет сомнений, что "НОВАТЭК" найдет покупателей на свою продукцию. При этом значительные налоговые льготы и низкие расходы на добычу и сжижение газа делают российский СПГ одним из самых конкурентоспособных в мире.

Кауфман подчеркивает, что в текущем году "НОВАТЭК", как и все нефтегазовые компании, показывает восстановление финансовых результатов. Причинами для этого стали рост цен на нефть и СПГ, развитие проекта "Ямал СПГ", а также небольшое увеличение объемов добычи углеводородов. На этом фоне аналитик полагает, что в 2021г все основные финансовые показатели "НОВАТЭКа" будут рекордными.

"Для расчета целевой цены акций "НОВАТЭКа" мы использовали метод SOTP, оценивая наиболее крупные проекты по методу DCF, - указывает эксперт инвесткомпании. - Отметим, что для "НОВАТЭКа" слабо подходит оценка по мультипликаторам, так как в отличие от большинства аналогов это растущая компания, значительная часть стоимости которой составляют еще не построенные проекты. Из-за этого "НОВАТЭК" исторически торгуется дороже большинства нефтегазовых компаний, если смотреть на мультипликаторы. У "НОВАТЭКа" стабильно растущие дивиденды. Всю свою историю компания повышает их размер, и тяжелый 2020г не стал исключением. При этом дивидендная доходность у "НОВАТЭКа" достаточно низкая - мы ожидаем 3,6% по итогам 2021г. Объясняется это растущим бизнесом. Кроме того, во время серьезных коррекций компания проводит байбэк".

Ключевыми рисками Кауфман видит снижение цен и спроса на углеводороды. От цен на нефть и газ напрямую зависят текущие результаты компании. При этом вся стратегия "НОВАТЭКа" строится вокруг растущего спроса на СПГ в ближайшие 20 лет. Если человечество пойдет по самым "зеленым" сценариям развития, спрос на СПГ может оказаться ниже ожиданий, и актуальность проектов "НОВАТЭКа" снизится. В такой ситуации текущая высокая относительно аналогов оценка компании не будет оправданной, считает эксперт "Финама".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также производством сжиженного природного газа (СПГ).

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