BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Salesforce, Western Digital, WestRock, AES Corp и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании.

Salesforce.com Inc. - облачная компания в сегменте ПО как услуга для управления отношений с клиентами или CRM. Она расширила свою деятельность, зайдя в мобильный сегмент, соцсети, аналитику и искусственный интеллект.

"Пандемия ускорила долгосрочный тренд на цифровую трансформацию компаний. Новая парадигма работы из дома (или гибридная модель работы из дома и офиса) привела к росту спроса на решения ПО для облачных, распределительных и граничных вычислений, а также для совместной работы.Salesforce, на наш взгляд, сможет выиграть от долгосрочных трендов в сегменте корпоративного ПО (цифровизация с фокусом на клиентский опыт, ПО как услуга, аналитику данных, а также услуги платформенного ПО, уход от более дорогих локальных решений). Компания активно внедряет инновации, расширяет долю на ключевых рынках и занимается экспансией на глобальные. Экспансия в смежные отрасли, в сторону более перспективной продукции, делает портфель продукции сбалансированным", - пишут эксперты инвесткомпании.

Включены в топ-5 недели и акции WestRock Co. - производителя и поставщика бумаги и упаковки, в том числе из гофрированного картона, на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Австралии. Аналитики отмечают эффективную работу менеджмента WestRock, сильную репутацию компании в своей отрасли и ожидаем, что ее продукты и услуги будут пользоваться высоким спросом по окончании коронакризиса.

"Компанию отличают устойчивые балансовые показатели и привлекательная дивидендная доходность (около 2,0%) в условиях низких процентных ставок. Кроме того, сейчас акции WRK торгуются с дисконтом в сравнении с группой аналогов (IP, PKG, SON) на фоне снижения котировок после резкого подъема с пандемических минимумов, достигнутых в марте 2020г", - отмечается в комментарии BCS Global Markets.

AES Corp. - независимая глобальная компания в электроэнергетике. Компания генерирует около 32 тыс. МВт электроэнергии посредством 55 тепловых электростанций и станций возобновляемой электроэнергии. Стратеги инвесткомпании полагают, что эффективные активы компании в сегменте газовой электрогенерации со временем станут источником роста прибыли.

"Компания выигрывает от благоприятного регулирования в США (Indianapolis Power & Light, Dayton Power & Light и AES Hawaii), - подчеркивается в комментарии. - Другие долгосрочные позитивные факторы: рост денежного потока, выход из непрофильных активов и прирост как оптовых, так и промышленных клиентов за год, несмотря на пандемию. AES продолжит оптимизировать портфель регулируемых и нерегулируемых активов в сегменте электрогенерации".

Сохраняет позиции в топ-5 Western Digital. Компания производит жесткие диски (HDD) на базе DRAM, твердотельные SSD-накопители и мобильную память для облачных и локальных ЦОД, настольных ПК и ноутбуков, систем хранения данных и видеонаблюдения и т. д. По мнению экспертов, лидерство Western Digital в сегментах DRAM и NAND позволит компании эффективно использовать положительную динамику в сегменте хранения данных, которой способствует текущий цикл развития 5G-сетей, рост количества облачных ЦОД, постоянный спрос на периферийные устройства, восстановление корпоративных расходов и в целом продолжающийся процесс цифровизации экономики.

Остается в топ-5 и General Motors - один из крупнейших в мире автопроизводителей. "Основные факторы поддержки: высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели, - указывают эксперты BCS Global Markets. - Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021г вряд ли восстановятся до уровня 2019г (17,0 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса".

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