"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $330

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $330 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $283, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на то, что бизнес компании находится полностью в цифровом пространстве, у него присутствует высокая диверсификация. Все секторы, где участвует Microsoft, имеют высокий спрос на производимые программы и услуги, поэтому компания показывает стабильный рост финансовых показателей на протяжении многих лет, что положительно отражается в котировках", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $330. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $283 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - указывают аналитики инвесткомпании.

Microsoft Corporation - одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения. Помимо ПО, внушительную часть выручки составляет генерация облачных вычислительных мощностей, искусственного интеллекта и массы комплексных продуктов, связанных с ними. Также компания активно участвует в игровом сегменте, выпуская игровые приставки семейства Xbox и игры к ним.

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