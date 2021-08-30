Цена нефти, вероятно, краткосрочно останется в диапазоне $70-76,5/барр. - "Фридом Финанс"

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $70-76,5 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"30 августа на премаркете фьючерсы на бензин в США подорожали, а цены на нефть, напротив, упали. Причиной этой динамики стало влияние урагана, обрушившегося на побережье Мексиканского залива, где располагается большое количество нефтеперерабатывающих заводов. Мы считаем временной противоположную динамику цен на бензин и на нефть. Нефть вернется к росту после коррекции и будет дорожать по крайней мере до ухода урагана "Ида" из Мексиканского залива, - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк. - На текущей неделе трейдеры сосредоточат свое внимание на последствиях урагана, а также на ожиданиях решений, которые должны быть вынесены на заседании участников сделки ОПЕК+ 1 сентября. Предполагается, что будут подтверждены планы по повышению объемов добычи. Цены на нефть, как мы и предполагали, закрепились выше $70 за баррель. В краткосрочной перспективе актуальным для нефти марки Brent будет диапазон $70-76,5 за баррель".

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