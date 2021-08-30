Ставка ЦБ РФ, скорее всего, будет увеличена до 7,5% до конца 2021г - "НФК-Сбережения"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет увеличена до 7,5% на горизонте до конца текущего года, считает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

"Главная причина всплеска инфляции - это существенный рост активов банковского сектора в результате расширения масштабов кредитования в условиях неспособности "сковывания" избыточной ликвидности. Традицинноые меры, которые может предпринять Банк России, чтобы обуздать инфляцию, должны быть направлены на восстановление абсорбирующей функции банковского сектора и ограничение объемов кредитования. Дальнейшее увеличение ключевой ставки, с одной стороны, приведет к увеличению ставок по вкладам и восстановлению их привлекательности для населения, а с другой - должно способствовать сдерживанию спроса на кредитные продукты в результате одновременного повышения ставок по кредитам, - пишет Кузьмин в аналитическом материале. - В этой связи, по нашим прогнозам, ключевая ставка до конца текущего года, скорее всего, будет увеличена до 7,5%. Дополнительный комплекс мер может быть связан с ужесточением требований к показателям достаточности капитала, требованиям к уровням резервирования и ограничению доступа к привлечению ликвидности от Банка России".

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