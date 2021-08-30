Возможен рост котировок "префов" Мечела на 10-20% от текущих уровней - "Фридом Финанс"

Возможен рост котировок привилегированных акций "Мечела" еще на 10-20% от текущих уровней в ближайшее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Лучше рынка" в понедельник вновь торгуются привилегированные акции "Мечела". Вероятно, текущие оценки справедливой стоимости эмитента повышены инвестсообществом за счет ожидаемых по итогам 2021 года дивидендов. Это обеспечивает для котировок дополнительный потенциал роста еще на 10-20% от текущих цен, - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин. - По уставу компании в качестве дивидендов по префам распределяется 20% от чистой прибыли (по МСФО), которая, согласно нашим прогнозам, в 2021 году составит около 36 млрд руб. Как следствие, дивиденды на акцию достигнут примерно 52 руб. Учитывая высокую волатильность данных бумаг в последние недели, мы полагаем, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль, опасаясь резкого изменения котировок при подходе цен к справедливым расчетным уровням в ближайшие дни".

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