Вероятна стабилизация рубля в диапазоне 73,2-73,9 руб./$1 в ближайшее время - Росбанк

Вероятна стабилизация курса пары рубль/доллар в диапазоне 73,2-73,9 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики Росбанка.

"Начало недели сохраняет хорошие перспективы для поступательного укрепления рубля: сырьевые котировки находятся на прочных позициях и могут получить дополнительную поддержку из-за прихода урагана в Мексиканский залив и вынужденного снижения добычи в данном регионе, - отмечают эксперты. - Однако уже со среды могут обостриться стратегические риски - на этот день намечена встреча президентов США и Украины (вероятно, с акцентом на последние договоренности с Германией по проекту "Северный поток 2"), а в первых числах сентября ОПЕК+ может возобновить дискуссию о повышении квот. Еще и данные по рынку труда США в случае подтверждения высоких темпов его восстановления могут вновь вернуть волнение на валютные рынки, укрепив позиции американской валюты".

Минфин в пятницу должен выпустить релиз о планах покупки валюты в сентябре. "Июль и август прошли под знаком интенсивных покупок (296 и 316 млрд руб., соответственно), однако волатильность сырьевых котировок в августе могла скорректировать фактические объемы налоговых поступлений, поэтому в сентябре ожидаем увидеть показатель в интервале 270-290 млрд руб. в месяц, что позволит снизить давление на потоковые показатели валютного рынка", - указывают аналитики Росбанка.

"В результате мы ожидаем стабилизацию курса рубль/доллар в интервале 73,2-73,9 руб./$1. При условии сохранения пары евро/доллар вблизи 1,18 пара евро/рубль может консолидироваться в интервале 86,4-87,2 руб./EUR1", - прогнозируют в Росбанке.

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